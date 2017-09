Mathieu: "En el fútbol no hay muchos amigos"

EUROPA PRESS

El jugador del Sporting de Portugal Jérémy Mathieu ha asegurado este martes que no guarda rencor al FC Barcelona si bien ha añadido que no tiene "muchos amigos" en el mundo del fútbol y que no tendría problemas en aclarar sus palabras previas respecto al presidente Josep Maria Bartomeu en una charla con él tras el partido en Lisboa de este miércoles.

"Para mí lo que pasó es que se gana en equipo y se pierde en equipo. No tengo ningún problema para verme y charlar con ellos. La palabra amigo es muy grande y en el fútbol no hay muchos amigos", señaló en rueda de prensa.

El galo, que dejó el Barça este año al ser considerado prescindible, aseguró que será un partido "especial". "Jugué tres años en Barcelona. Pero ahora estoy aquí en el Sporting y quiero ganar siempre. Ellos son favoritos, son un equipo muy grande. Pero jugamos en casa y vamos a hacer el máximo para ganar", aseguró.

"De momento estoy bien, jugando los partidos, y seguirá así si no me mandan al banquillo. Pero de momento juego y estoy muy contento en el Sporting. Posiblemente tenía más presión en Barcelona, aquí estoy un poco como en el Valencia, libre en mi fútbol y en mi cabeza. Para mí es importante y tengo mucha confianza ahora", se sinceró el francés.

De todos modos, tras hablar con varios medios en días anteriores sobre su mala relación profesional con Luis Enrique, o señalar que celebraría un gol contra el Barça por Bartomeu o Fernández, apuntó: "Estoy aquí para hablar del partido. Si quiere el presidente podemos vernos, no tendré ningún problema para hablar con él mañana después del partido".