Márquez: "Mi etapa en Las Palmas no la considero un fracaso"

El entrenador Manolo Márquez anunció su dimisión en la Unión Deportiva Las Palmas defendiendo que su breve estancia en el banquillo canario no ha sido "un fracaso" y que esta decisión que ha tomado se debe a un "acto de honestidad" del propio técnico.

"No lo considero un fracaso, eso es cuando tú haces las cosas y no tienes dignidad, no haces bien tu trabajo o no eres profesional. El resto no es fracasar", declaró Márquez en una rueda de prensa donde explicaba su decisión. "Ha sido un acto de honestidad mía. Me da la sensación de que ahora mismo el equipo, no es que juegue bien o mal, sino que seguramente no llego a transmitir lo que yo quiero. Es un problema más mío que de los jugadores", añadió.