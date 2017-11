María Victoria Pavón: "Nadie es invencible, el Barça es favorito pero nunca se sabe"

La presidenta del CD Leganés, María Victoria Pavón, ha asegurado este martes en alusión a su próximo rival, el FC Barcelona, que "nadie es invencible" y pese a que cree que un empate en Butarque el próximo sábado ya sería bueno para su equipo, anima a los suyos a buscar una victoria que sería histórica.

"Nadie es invencible, ya te he dicho que son favoritos, pero nunca se sabe, si podemos tener un buen día por qué no ganar", aseguró a los medios tras los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

En este sentido, aclaró que no le gusta "hablar de 'porras'". "No se sabe nunca cómo va a acabar. No estoy convencida de poder conseguir los tres puntos. No es bueno decir que te conformas con el empate, aunque sería bueno. Pero hay que salir a ganar y nunca se sabe, no hay que conformarse", apuntó.