Marcucci: "Nuestra idea es ganar, este club y su historia no se permitirían otra cosa"

EUROPA PRESS

El segundo entrenador del Sevilla FC, Ernesto Marcucci, ha señalado que la idea de su equipo es "ganar" y "no especular" frente al Maribor este miércoles en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, una cita en la que el conjunto sevillista espera sellar su paso a octavos de final.

El técnico dejó claro que no habrá especulaciones para ganar. "Esa es la idea. Este club y su historia no se permitirían otra cosa. Sabemos que es un campo difícil y conocemos cuales son nuestras opciones de clasificación. Nuestra intención es salir a ganar y buscaremos hacerlo desde el inicio, a sabiendas de que otros resultados también nos pueden dar el paso", indicó en sala de prensa.

El argentino no se atrevió a decir que la eliminación matemática del Maribor sea positiva. "No sé si es una ventaja o una desventaja que no se jueguen nada. Tienen buenas individualidades y si los dejas jugar lo hacen muy bien. Tendremos que hacer nuestro trabajo, seguir con la misma intensidad de los últimos partidos y así podremos encaminarlo. Si creemos que está resuelto y es un partido de trámite, no lo pasaremos bien", afirmó.

Además, dejó claro que las posibles sanciones de cara a octavos y la climatología no tendrán influencia sobre el césped. "No va a condicionar en nada la alineación. No podemos especular con nada y no es algo a lo que estemos acostumbrados. Pondremos el mejor once que podamos tener. Trataremos de abrigarnos lo suficiente aunque no sea fácil. En Sevilla también está haciendo mucho frío, así que estamos algo acostumbrados. Tendremos que correr mucho en los primeros minutos para quitarnos ese frío de encima", técnico.

"Nos han criticado duramente por las rotaciones y ahora quieren que rotemos. Pondremos el mejor once teniendo en cuenta cada caso puntual, viendo que es mejor para los jugadores y para el equipo", añadió.

Marcucci volvió a reiterar lo dicho en los últimos días por la no inclusión de N'Zonzi en la convocatoria. "Ya lo hemos dicho en cada una de las comparecencias, en las que se me ha preguntado lo mismo. Es una decisión técnica y hablarán los que tengan que hablar. Yo no soy el indicado para ello. Steven está fuera de la lista por una decisión técnica y nada más", señaló.

En cuanto al día a día con Eduardo Berizzo, dejó claro que están en contacto continuo. "La comunicación es permanente, continua y diaria, por entrenamiento. Yo colaboro con él y el entrenador sigue siendo él", terminó, dando la última hora del trabajo de su compatriota desde casa, después de que el pasado sábado recibiera el alta de la intervención del cáncer de próstata.