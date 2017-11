Marcucci: "Trataremos de seguirle el ritmo a Berizzo y que sigamos ganando"

EUROPA PRESS

El segundo entrenador del Sevilla FC, Ernesto Marcucci, dirigirá al equipo en ausencia de Eduardo Berizzo durante la recuperación del cáncer de próstata del que será operado este martes, y su primer partido será el de Copa del Rey frente al Cartagena cuando intentará que el equipo "siga ganando" para no perder "el ritmo" dejado por su amigo y compañero.

"Eduardo prioriza su trabajo a su salud, ya lo ha demostrado. Aquí estamos a su disposición y del Sevilla para que este momento pase lo más rápido posible. Trataremos de seguirle el ritmo y que sigamos ganando", aseguró a los medios tras la visita de una expedición del Sevilla FC a la Ciudad de los Niños del hospital San Juan de Dios para hacer una visita a los pequeños.

El entrenador comentó que Berizzo estará "en contacto permanente" con su cuerpo técnico y sus jugadores. "Pero las circunstancias han hecho que hoy yo esté presente en este acto y tomando alguna que otra decisión con relación al equipo. Eduardo estará seguramente involucrado de forma diaria, así que lo tomamos con la mayor naturalidad", apuntó al respecto.

Pese a estar agradecido por la confianza del club, Marcucci aseguró que solo ha aceptado tomar las riendas del equipo por su amistad con el 'Toto'. "Es un lugar en el que no quisiera estar, pero sólo por las circunstancias por las que pasa un amigo. Después, todo lo que sea fútbol lo vamos a tratar de resolver de la mejor manera, es una institución muy grande y el objetivo es seguir ganando", recalcó.

"Me asombra su entereza, nos da él energía. Lo dejó ya todo programado para hoy, hablamos antes del entrenamiento y el contacto es permanente. Su fortaleza anímica es un ejemplo para todos los que estamos a su lado. Y los jugadores demuestran entereza día a día y hoy aún más. La mostrarán todos los días que Eduardo no esté al frente del plantel", remarcó sobre cómo han afrontado la situación en el vestuario.

A nivel personal, como técnico, el argentino reconoció que su espejo es Berizzo, y aunque se ve "mucho menos inteligente y capaz", sí es "tan obsesivo y trabajador como él". "Pensamos muy parecido, aunque tenemos alguna que otra diferencia, pero todo lo que he hecho en el fútbol, lo he aprendido de él y sigo a muerte lo que él disponga. No es sustitución, es trabajo y somos compañeros", señaló.

De cara al partido de Copa, el preparador sevillista no quiere relajación alguna. "La idea es volver a ser intensos, hacer un gran partido, inculcar al jugador que esto no está terminado. Eso es lo peor que puede pasar, creer que el partido va a pasar sin que nosotros le pongamos nada. Tenemos que competir y cada uno aprovechar los minutos que tenga. Todo el mundo debe estar disponible y darlo todo para no sufrir en esta eliminatoria", auguró.

"La idea es que no nos hagan sufrir tanto, entrar concentrados, que no haya circunstancias que alteren y que tengamos que salir a por la épica. Aunque también es preferible que haya reacción a que el equipo no la tenga. Tenemos que fortalecer lo que hacemos bien, corregir errores y cuestiones anímicas del partido para que no tengamos que hablar de una remontada. Y ahí estamos trabajando y poniendo el foco de atención", sentenció en cuanto a las remontadas a las que se han tenido que abonar últimamente.