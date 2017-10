Marcelo: "Hay que mantener un nivel mental muy alto para poder jugar en el Madrid"

El defensa del Real Madrid Marcelo Viera ha afirmado que los jugadores siempre dan "el máximo" en todos los partidos y que tienen que mantener "nivel mental muy alto" para jugar y "aguantar las críticas" en un equipo como el conjunto blanco que este miércoles (20:45) se mide al Tottenham en Wembley en la cuarta jornada de la fase de grupo de la Liga de Campeones.

De cara al rival de este miércoles, el Tottenham que ya puntuó en el Bernabéu, Marcelo se fija en "el colectivo" y no solo en un jugador como Harry Kane, que está entre algodones para la visita de los merengues. "Kane es un grandísimo jugador pero no está solo en el Tottenham. El equipo necesita su ayuda para hacer mejor su trabajo pero no pensamos en que sea mejor o peor que no esté él. Nos centramos en el colectivo", aseguró.