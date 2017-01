El hijo de Marcelo se hincha a marcar goles en la alfombra VIP de ‘The Best’

Los niños no entienden de protocolos. Faltaría más. El hijo de Marcelo fue el protagonista de la alfombra VIP del trofeo The Best al ponerse al jugar al fútbol mientras su padre atendía a los medios de comunicación. El niño retó a su padre a un uno contra uno antes de entrar a la gala.

Por la alfombra VIP de la gala The Best pasan los mejores futbolistas del planeta, pero no siempre son los protagonistas. Y es que los jugadores en una gala como “The Best” quedan en un segundo plano cuando hay alguien que llama la atención. Y así le ha ocurrido a Marcelo, nominado para el once ideal de la FIFA.

El defensa del Real Madrid acudía junto a su hijo, Enzo. Nada más pisar la alfombra las miradas se dirigían hacia el pequeño. El niño que ya había demostrado sus dotes con el balón en un video que había subido su padre meses atrás en su cuenta de Instagram, no dudó en escaparse y se puso a jugar con una portería que habían colocado a la entrada mientras Marcelo atendía los medios.

Enzo se hinchó a meter goles y hasta tuvo tiempo de retar a su padre en un uno contra uno haciendo de portero. Menudo trasto está hecho, se nota que quiere seguir los pasos de su padre. Sin duda, el hijo de Marcelo fue el auténtico protagonista de la ceremonia previa en el premio The Best.