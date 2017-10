Marcelino: "Tenemos un juego y resultados mejores de lo que esperábamos a estas alturas de competición"

EUROPA PRESS

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Torral, ha aseguradoque llegan al partido de la novena jornada de LaLiga frente al Sevilla "con un juego y resultados" mejores de lo que esperaban "a estas alturas" de temporada, y ha avisado de que no puede tomar "como una referencia" la dura derrota encajada en Liga de Campeones por el equipo andaluz.

"Intentamos jugar como equipo, llegar con los máximos jugadores al área rival. Los delanteros es lógico que marquen más, pero es importante la segunda línea, que llega y esperemos seguir por esa línea. Tenemos un juego y resultados mejores de lo que esperábamos a estas alturas de competición", dijo Marcelino en rueda de prensa.

El Sevilla llega a este partido después de perder por 5-1 en Liga de Campeones, algo que para el técnico del Valencia no es "una referencia clara". "Cada partido es diferente, además es otra competición y nosotros somos un buen equipo, como lo es el Sevilla. Han tenido un día no bueno, quizás el resultado podía haber sido distinto. No es normal que el rival tire ocho veces y mata cinco goles", aseguró.

Respecto a la posibilidad de que este partido sea algo más que tres punto, el asturiano aclaro que no. "Nuestra mentalidad general es para el próximo rival, un gran equipo, que en la última temporada ha ocupado lugares altos en la clasificación, y ha ganado títulos. Nuestra idea es ganar con nuestra afición y queremos blindarles la victoria. A estas alturas tiene la misma importancia que el partido contra el Alavés", explicó.

"No tenemos que cambiar la forma de jugar, tenemos que mejorar en lo que insistimos. Lo primero, tenemos que respetar a cualquier rival. Podemos hablar de los siguientes rivales, pero no vamos a modificar la línea de trabajo que nos van bien, y lo más importante es tenerlas y ser constantes, es la mentalidad y no vamos a cambiarla", puntualizó.

Por otro lado, Marcelino espera que Mestalla esté "lleno o casi lleno". "Estos futbolistas se lo merecen, se palpa que la afición está ilusionada con el equipo y entre todos esperamos blindar espectáculo y como ocurrió contra el Athletic, lograr los tres puntos que nos colocarían en una buena situación", confirmó al hacer referencia que este partido es comparable "con el del Atlético de Madrid".

"La afición es determinante. La ayuda de Mestalla es incuestionable, para nuestro equipo más, no me cabe duda. Está volcada en los buenos momentos y en los malos nos ayuda a ganar, su apoyo es muy importante. Ojalá seamos capaces con nuestro juego de generarles satisfacción y ojalá sean conscientes de que jugamos contra un gran equipo y que en los momentos difíciles su apoyo es fundamental", añadió.

También quiso hacer referencia a la defensa de su equipo, con el que está contento "salvo la segunda parte contra el Athletic". "Una cosa es ver los goles encajados y otra el número de situaciones de goles del rival. Si echamos la vista atrás, el Betis metió tres goles y tuvo 4-5 ocasiones, lo importante es que el equipo defiende bien, hay que seguir esa línea y seguro que si seguimos así vamos a disminuir el número de goles", confirmó.

Por último, dijo que es "normal" que a Maksimovic le esté costanto "adaptarse" y, sobre la no convocatoria de Nacho Vidal y Nacho Gil, confirmó que el primero ha tenido problemas durante esta semana y no quieren correr "riesgos" y que Gil no tiene aún un "buen rendimiento" tras su lesión de tobillo. Tampoco quiso entrar en la polémica de una posible sanción a Andreas Pereira tras su accidente de coche.

"Nosotros nunca hacemos un partido dependiendo de un futbolista. Sabemos la alineación una hora antes, no sabemos hasta ese momento los futbolistas que pondrá, y más en el Sevilla que hace rotaciones. Analizamos el juego, pero Steven N'Zonzi es un buen futbolista que no va a estar disponible por una lesión", finalizó el asturiano en referencia a la ausencia del francés en el rival.