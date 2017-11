Marcelino: "A todos los partidos les pongo un pero"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha comentado que siempre hay un "pero" en cada partido que se tiene que "mejorar", demostrando así el carácter competitivo que le caracteriza, además de darle todo el mérito de la buena racha del equipo a sus jugadores y "agradecerles" el trabajo bien hecho.

"A todos los partidos le pongo un pero, y hay que mejorar en diferentes facetas. En el vestuario no hay euforia, hay realismo y un análisis constante. A la vez tener la seguridad que tenemos todos de lo difícil que es mantener esto, prácticamente imposible. Ser invictos en 38 partidos no lo logra nadie, pero vamos a disfrutar el momento, del número de puntos, del trabajo que hacen los jugadores cada día, del buen ambiente que hay en el grupo y el apoyo constante", indicó en rueda de prensa.

Uno de esos "pero" a mejorar es intentar recibir "menos" ocasiones de gol. "No hemos encajado gol, pero me hubiera gustado que nos hicieran menos ocasiones. El rival tiene muy buen contrataque, y nos generaron también problemas y ocasiones claras de gol. Tenemos que intentar que no nos genere situaciones claras de gol como este sábado, con el buen trabajo de todos seremos capaces de evitar esas situaciones", explicó.