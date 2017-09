Marcelino: "El equipo compite y va por el camino correcto"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha valorado la victoria de este domingo en Anoeta como la prueba de que "el equipo compite y va por el camino correcto", algo que le hace sentirse "orgulloso del trabajo y del nivel competitivo que demuestran los jugadores".

"El equipo compite y va por el camino correcto. Ahora hay que disfrutar y luego pensar en el siguiente partido ante un rival de la zona alta, no miramos más allá. Estoy orgulloso del trabajo y del nivel competitivo que demuestran los jugadores, pero necesitamos mejorar. Con once contra diez podíamos haber aguantado hasta el final, pero no hay nada que reprochar a la expulsión", recopiló Marcelino tras batir a la Real Sociedad en un partido "espectacular".

"No quiero perder elementos por el camino, quiero competitividad, tanto entrenando como jugando, estos chicos se lo trabajan, de no ser así no tomas estas decisiones. Y nos amparamos en el equipo. Queremos formar y ser un equipo, atacar y defender once, queremos que todos se sientan involucrados, todos sean partícipes y solidarios. Y la forma más adecuada de hacerlo es que juegan", reflexionó.