Marcelino: "Me gustaría acercarme a lo que consiguió Benítez, aunque es casi imposible"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, reconoció que le "gustaría" acercarse a lo que consiguió Rafa Benítez en su trayectoria en el club y superar su récord de 13 partidos sin perder, aunque aseguró que su objetivo más cercano reside en "ganar" al Getafe este domingo (16.15 horas) y no en "puntuar" para batir el récord puntual del madrileño en el equipo 'che'.

"Nuestra idea no es puntuar, es ganar. Me llenaría de satisfacción ganar, no batir un récord. Este es un récord puntual, pero me gustaría acercarme dentro de lo posible a lo que Benítez consiguió aquí. Es prácticamente imposible, pero si a lo largo de las temporadas lográramos buenas clasificaciones, podríamos intentar acercarnos a este referente, aunque es casi imposible", aseguró en la rueda de prensa previa al choque.