Marcelino García Toral: "Queremos vernos competir ante un grandísimo rival como el FC Barcelona"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, se mostró optimista de las opciones de su equipo este domingo ante el FC Barcelona "por la trayectoria" que están firmando esta campaña y remarcó que el objetivo es el de verse "competir ante un grandísimo rival", que recibe "pocas ocasiones y escasísimos goles" y donde ve difícil anular totalmente a Leo Messi.

El asturiano cree que se van a medir a un Barça que "ahora es algo diferente". "El perfil de sus futbolistas son diferentes, su sistema es un poco diferente, la idea de juego sigue basada en la posesión, pero las zonas de presión no son tan altas de forma continuada, pero también conceden menos a los rivales en ocasiones y goles", analizó.

En este sentido, no cree que les pueda favorecer el sistema de juego del conjunto azulgrana. "Ganarles es muy difícil y queremos ser el primero que lo haga. Tienen un sistema de juego donde precisamente en el apartado defensivo son el mejor de liga y con bastante diferencia, eso quiere decir que defiendan más o menos adelantados recibe pocas ocasiones y escasísimos goles. Debemos ponerles en dificultad con nuestras armas y tener las máximas ocasiones posibles", afirmó.

Además, el de Villaviciosa no consideró que la baja de Gerard Piqué por sanción pueda afectar a esta solidez atrás. "En 12 jornadas creo que hay tres en las que no ha jugado, por lo que no es una situación nueva. Seguro que con la amplia plantilla y su capacidad tendrán soluciones para la falta de un gran futbolista", zanjó.