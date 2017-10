Marcelino: "La Copa tiene la máxima importancia"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha afirmado que encaran la Copa con la ilusión de llegar lo más lejos posible" y que entre todos deben "evitar la posibilidad de que se cree un exceso de confianza" por la buena racha liguera antes del encuentro ante el Real Zaragoza este miércoles (20.30 horas) en La Romareda.

Uno de los jugadores con los que no podrá contar el asturiano es Geoffrey Kondogbia, que arrastra una sanción de 2013. "Esta sanción recae ahora en el Valencia CF creo que de forma que no es justa", señaló. A la misma vez que confirmó que Orellana "va a estar seguro en la convocatoria" y respecto al central Vezo señaló también que es "muy seguro que entre en la lista" aunque no vaya a jugar "de inicio". Respecto a jugadores del filial, Marcelino anticipó que no van a "usar a ninguno".