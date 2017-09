Manolo Márquez: "No estamos seguros de si jugará Rémy"

El técnico de la UD Las Palmas, Manolo Márquez, no quiso asegurar la presencia de Loïc Rémy en la visita del Leganés al Estadio de Gran Canaria de este domingo, tras las molestias musculares sufridas por el delantero francés.

"Remy ha entrenado, pero no puedo decir si jugará o no porque no estamos seguros", comentó el entrenador del conjunto grancanario en la rueda de prensa previa al choque.