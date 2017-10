Machín, sobre la visita del Real Madrid: "No hay motivo de alarma, es una fiesta"

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha asegurado que la visita del Real Madrid este domingo a Montilivi (16.15 horas) será una "fiesta" y que no hay motivo de "alarma" a pesar del revuelo por la proclamación el viernes en el Parlament de la República Catalana, y ha explicado que no harán ningún marcaje individual como hicieron con Leo Messi.

"Creo que no había ningún motivo para que hubiera tanta alarma en el aspecto meramente deportivo. Yo, que llevo aquí tres años y medio, no he sentido nada de lo que muchas veces me comentan amigos que me llaman. La afición de Girona es una afición superrespetuosa, supercívica, que está deseosa de fútbol de Primera División", declaró en rueda de prensa.