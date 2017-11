Machín: "Estamos en un buen momento para encarar el partido de la mejor manera posible"

El entrenador del Girona, Pablo Machín, se mostró esperanzado de cara al encuentro de este viernes frente a la Real Sociedad (21 horas) y aseguró que están en un "buen momento para encarar el partido de la mejor manera posible".

Por último, Machín no reveló el once porque "hasta después del último entrenamiento" no lo decidirá y elogió finalmente a su rival. "La Real Sociedad nos lo pondrá complicado, tiene futbolistas de mucha calidad", finalizó.