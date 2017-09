Machín: "Si conseguimos puntuar sería un 'fiestón' redondo"

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha señalado este viernes que el equipo debe aprovechar la ilusión de la afición por el hecho de recibir al FC Barcelona en Montilivi este sábado para jugar al máximo e intentar poner en aprietos al equipo blaugrana, pues considera que la fiesta sería un "'fiestón'" si logran puntuar ante el equipo de Ernesto Valverde, líder invicto.

"Que venga el Barça en una semana con tres partidos lo positivo es que no nos da tiempo a tener miedo, lo negativo es que no lo podemos preparar como nos gustaría. Va a ser una fiesta independientemente del resultado, imagina si competimos bien y conseguimos puntuar sería un 'fiestón' redondo", señaló en rueda de prensa.

Machín reconoció que, como tercer partido en una semana, no es la mejor manera de afrontar el partido al cien por cien. "No es el mejor momento pero es el que toca. El Barça no es que no conceda puntos, es que no concede goles ni oportunidades. Es complicado, para ganar al Barça no hay nunca un mejor momento, el que nos toca es mañana", aseguró.