Luis Rubiales presenta la moción de censura contra Ángel María Villar

Luis Rubiales, candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha presentado este jueves la moción de censura contra Ángel María Villar, inhabilitado como presidente federativo por su implicación en el 'caso Soule', y ha dejado claro que ha "cumplido" tanto su palabra como "la hoja de ruta" marcada en su momento por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Poco después, el propio exfutbolista confirmaba que ya había depositado en la Comisión Electoral "todos" sus apoyos. "Ya los conoceréis. He cumplido con la ley, el mínimo establecido es 47 y he estado por encima de eso para que no haya ningún problema. Esto empieza ya y a correr. Todavía no sabemos qué día termina, pero estoy muy satisfecho", comentó a la salida de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).