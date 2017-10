Luis Figo, nuevo asesor de la UEFA

El ex internacional portugués Luis Figo fue nombrado asesor de fútbol por la UEFA, dijo este miércoles el órgano rector del fútbol europeo, uniéndose así a otros exprofesionales como Nadine Kessler y Dejan Stankovic, que recibieron el mismo cargo a principios de año.

"He tenido la suerte de ganar una gran experiencia y creo que puedo tener una influencia positiva en transmitir mis conocimientos", dijo Figo, ex Jugador Mundial del Año, en un comunicado, y ex de Real Madrid y FC Barcelona, entre otros clubes.