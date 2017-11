Luis Alberto: "El último pase es una de mis virtudes y ahí puedo aportar mi granito de arena"

El centrocampista español de la Lazio, Luis Alberto, reveló algunas de las claves de su juego que puede aportar a una selección española con "mucho talento", asegurando que el "último pase" de gol es una de sus "virtudes".

Además, se mostró satisfecho por su llegada a la concentración donde se esperaba que fuera una entrada "más brusca". "Desde que he llegado me han tratado bien, me han dado tema de conversación que eso me ha ayudado a soltarme un poco y es un lujo estar al lado de tan grandes jugadores", valoró el gaditano.