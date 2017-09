Lucas Pérez: "Tengo derecho a elegir mi futuro y el Arsenal lo respetó"

El delantero español Lucas Pérez ha mostrado su alegría después de regresar de nuevo al Deportivo de La Coruña, cedido hasta final de campaña por el Arsenal inglés, al que entiende su resistencia a dejarle partir porque pagó "mucho dinero" por él y que "respetó" su deseo de jugar en el conjunto gallego pese a que hubo otras ofertas.

El atacante aseguró que el dinero no le da "la felicidad" y que su marcha a Londres fue "una buena decisión" a pesar de que no le dieran "la oportunidad". "Ahora toca volver a casa y hacerlo bien, no pasar apuros y mirar a la selección que es lo que más ilusión me hace, pensando primero en el Deportivo. Pero si llega el sueño de la selección, bienvenido sea", añadió.