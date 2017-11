Lucas Hernández: "Es un placer contar para Simeone"

El jugador francés del Atlético de Madrid Lucas Hernández ha afirmado que es "un placer" entrar en los planes de su entrenador, Diego Pablo Simeone, y ha señalado que el sábado, frente a la Real Sociedad, su equipo tendrá que "seguir en la línea" de los último partidos.

Además, Lucas tuvo palabras de agradecimiento hacia sus compañeros. "Gracias a ellos estoy aquí, desde el primer minuto me han ayudado y aconsejado. Son unos profesionales increíbles, lo demuestran en cada partido. Me han ayudado a crecer como futbolista y, sobre todo, como persona", añadió.

Por último, el jugador rojiblanco se mostró feliz de seguir cumpliendo su sueño. "Era un sueño llegar a Primera División, no es fácil, tampoco mantenerse. Creo que estoy haciendo un año correcto y tengo ganas de seguir aquí, en este equipo y con estos compañeros. Quería ser futbolista y me lo he trabajado en cada entrenamiento desde que era pequeño. Hoy tengo la fortuna de jugar aquí e intento darlo todo en cada partido", concluyó.