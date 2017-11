Lopetegui: "No se puede hablar de ideas políticas cuando se trata de una camiseta"

El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, explicó que no entiende la polémica generada "por un color" en la camiseta que lucirá España en el Mundial de Rusia 2018, un "debate" inapropiado cuando lo importante "es el que se pone la camiseta", al tiempo que quiso dar mucho valor a los amistosos ante Costa Rica y Rusia.

Lopetegui calificó de debate sin sentido la polémica suscitada por la nueva camiseta de 'La Roja', presentada este mismo miércoles, y por su interpretación 'republicana' por un color azul que puede apreciarse como morado. "A veces ves las cosas y no das crédito que se pueda generar una polémica tan grande por algo por lo que en mi opinión no procede", afirmó.

"A uno le puede gustar o no una camiseta pero perder tanto tiempo en debates por interpretar un color, no me parece apropiado. Una cosa es que te guste o no, pero que por un color u otro vaya a llevar una ideología u otra, no se puede hablar de ideas políticas cuando se trata de una camiseta", añadió.