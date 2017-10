Lopetegui: "Hay que pasar página con lo de Piqué"

El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, pidió "pasar página con lo de Piqué" después de que el jugador culé compareciese este miércoles ante los medios para explicar su versión sobre el referéndum y su postura durante una rueda de prensa que duró más de 30 minutos.

Por último, y cuestionado por el puesto de delantero, el seleccionador español recordó que "no está Morata". "En cualquier caso seguro que sacaremos un equipo con garantías", finalizó el técnico, que no quiso dar pistas sobre el once que alineará en Alicante.