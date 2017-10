Lopetegui: "Hemos hecho una clasificación brillantísima"

EUROPA PRESS

El seleccionador español, Julen Lopetegui, ha asegurado que sus jugadores han hecho una clasificación "brillantísima" camino del Mundial de Rusia 2018, y se ha mostrado satisfecho de que hayan sabido superar este lunes ante Israel (0-1) una defensa "tan poblada y tan organizada" para llevarse la victoria.

"No lo comparto para nada", respondió en rueda de prensa a una afirmación de una periodista que le decía que no todos los jugadores estaban para jugar un Mundial. "Si no estuvieran listos no hubieran conseguido la clasificación de una manera tan brillante como lo han hecho", añadió.

Además, el preparador vasco analizó el encuentro. "Nosotros quizás en la primera parte no hemos sabido atacar esa defensa tan poblada y tan organizada. En la segunda hemos buscado soluciones y han aparecido. Es cierto que si no llega ese primer gol a veces se complica todo, pero claramente hemos merecido los tres puntos y el triunfo en un partido que no es sencillo", subrayó.

Por ello, Lopetegui quiso dar la enhorabuena a sus jugadores. "Hay que felicitar a los jugadores porque hemos hecho una clasificación brillantísima a todos los niveles; después de clasificarnos, el hecho de afrontar de la manera en la que han afrontado este partido es para estar contentos. Siempre sirve para sacar conclusiones", explicó.

Aunque espera que la 'Roja' pueda ser cabeza de serie en el Mundial, Lopetegui quiso quitar importancia al hecho. "Si me dices qué prefiero, te digo que prefiero ser cabeza de serie, evidentemente. Pero en cualquier caso, lo seamos o no lo seamos, será un grupo complicadísimo y vamos a tener que trabajar cada partido como si fuera el último. Luego haremos cuentas y veremos dónde estamos. Hemos hecho méritos para estar clasificados. Ahora, ser o no cabeza de serie ya no depende de nosotros", manifestó.

Por otra parte, rehusó hablar de la situación de tensión por la posible independencia unilateral de Cataluña. "Somos deportistas y la política nos queda muy lejos nos queda lejos de nuestra capacidad y nuestro poder de acción y de decisión. No tenemos nada más que comentar", indicó.