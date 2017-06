El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, reconoció lo apretado del final del encuentro este domingo ante Macedonia, donde el corto marcador (1-2) les hizo "sufrir" más de lo esperado después de lo visto en la primera mitad, al tiempo que celebró haber cumplido con el objetivo de "los tres puntos" en la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Lopetegui analizó la victoria en Macedonia, donde perdonaron en el primer tiempo. "Si tienes oportunidades y no terminas de finalizar, en un chispazo, en un detalle o una acción brillante el rival se mete en el partido, que es lo que ha ocurrido", afirmó.

"No hemos sufrido pero es cierto que el resultado con un gol de diferencia nos ha hecho sufrir lo que no esperábamos con lo visto en la primera parte. En líneas generales hemos hecho innumerables ocasiones de gol para ganar de forma más holgada. Globalmente hemos tenido fútbol y ocasiones. Hemos ganado de manera contundente, quizás no en el resultado, pero sí por cómo nos hemos mostrado en el campo", finalizó.