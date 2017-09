Lopetegui: "Somos bastante previsibles y además queremos serlo"

El seleccionador español Julen Lopetegui ha reconocido que a su equipo no se le "escapa la trascendencia e importancia" del duelo de este sábado en el Santiago Bernabéu, que pondrá en juego gran parte del billete para el Mundial de Rusia, avisando de que espera "una grandísima Italia" que propondrá "un partido bastante diferente" al de la ida, y que desde la 'Roja' afrontarán siendo "previsibles".

"Percibimos la trascendencia e importancia de este partido, no se nos escapa. Después quedarán tres partidos que habrá que ganar. Esperamos una grandísima Italia a nivel colectivo e individual y solo vamos a poner el foco en este partido", avisó Lopetegui en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El seleccionador descartó que hayan encarado el duelo con "excesivo secretismo, nada diferente a otras semanas de trabajo". "Quizá desde fuera se pueda interpretar así, pero no. Hemos sido normales en la preparación. No hay grandes sorpresas, somos bastante previsibles en todos los momentos del juego y además queremos serlo porque creemos en un nuestras virtudes y queremos potenciarlas, luego ya dependerá de cómo va a jugar el rival. Pero no ha habido nada especial", aclaró.