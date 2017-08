Lopetegui: "Villa aporta movilidad y ganas de competir, significa que no cerramos la puerta a nadie"

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, justificó la convocatoria del delantero David Villa para los encuentros de la fase de clasificación del Mundial de Rusia 2018 contra Italia y Liechtenstein porque, según él, "va a aportar movilidad y ganas de competir" y explicó que la ausencia de Diego Costa es por su "particular situación" en el Chelsea.

En cambio, el seleccionador nacional no quiso avanzar si el ariete del New York City tendrá un hueco en el Mundial del próximo año. "No vamos a hacer de futurólogos. Ahora nos va ayudar y en las próximas convocatorias tomaremos decisiones en función de su rendimiento y nuestras necesidades. Villa nos va ayudar, lo que tenga que pasar en las siguientes conviocatorias...", deslizó.

Por otro lado, subrayó que el delantero del Chelsea Diego Costa ha tenido un "verano diferente" porque no cuenta para su entrenador, Antonio Conte. "No se está entrenando. Su ausencia es por ese motivo, ya veremos qué nos encontramos más adelante. Hablamos con todos, de la situación personal de cada uno, pero en este caso está en una situación particular en la que no pintamos nada y tratamos de buscar soluciones", indicó.