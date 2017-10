Lopetegui: "Va a haber cambios, vamos a refrescar el equipo"

El seleccionador español, Julen Lopetegui, avanzó que realizará cambios este martes en el partido ante Israel, el último de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia y que será intrascendente porque 'La Roja' ya tiene en su bolsillo el billete para la cita del próximo verano.

Por último, el seleccionador nacional recordó su etapa con la Sub-21 y la importancia que tiene en su carrera Jerusalén. "No me imaginaba estar aquí cuando fui seleccionador Sub-21 en 2013. Son cosas de la vida de cada uno. El mundo del fútbol te enseña a no tener planes y a afrontar lo que toca en cada momento. Hace 4 años no pensaba que iba a estar aquí", dijo después de haber conquistado el Campeonato de Europa en la ciudad israelí.