Lopetegui: "Quiero tener un recuerdo con Villar porque tiene que estar pasándolo mal"

El seleccionador español Julen Lopetegui ha señalado que su equipo mereció los tres puntos en la victoria frente a Italia (3-0) en la séptima jornada del Grupo G de la Clasificación para el Mundial de Rusia 2018, al tiempo que ha querido mandar "un recuerdo" al suspendido Ángel María Villar.

"He visto una Italia muy complicada, que nos ha podido empatar. No ha sido así porque De Gea ha estado fenomenal. Italia es un grandísimo equipo, pero hoy hemos sido merecedores de los tres puntos. Hay pequeños detalles que si no hubiesen ocurrido, no se habría dado el 3-0. El fútbol es muy enrevesado", respondió en la rueda de prensa posterior al encuentro.