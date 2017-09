Lopetegui: "Juzgo el comportamiento por el compromiso con la selección y Piqué se parte el alma"

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, eludió entrar a discutir el 'tuit' que escribió Gerard Piqué favorable a que se vote este domingo en el referéndum sobre la independencia de Cataluña y remarcó que no tiene "ninguna duda" sobre el compromiso del defensa con el combinado nacional, mientras que también apoyó las palabras de Sergio Ramón que ejerció de "capitán conciliador".

El central del FC Barcelona pidió en las redes sociales a los catalanes que se expresasen "pacíficamente" hasta el domingo para no dar "ninguna excusa" al Estado, acompañando el mensaje con el 'hashtag' #Votarem (#Votaremos).

"Quiero centrar la conferencia en el aspecto que nos obliga y que es más importante, que es conseguir la clasificación para el Mundial. Ha habido varias manifestaciones de otros deportistas y ahora ha tocado esta. Para cerrar el tema, yo juzgo el comportamiento de los jugadores por el compromiso con la selección, ahí es donde pongo el foco y no tengo ninguna duda con Piqué ni con ninguno", señaló Lopetegui en rueda de prensa tras incluir al catalán en la lista para los partidos ante Albania e Israel.

Además, tras las declaraciones de Sergio Ramos sobre el tuit del central azulgrana, advirtió que estaba al tanto de "esa polémica con algún titular" que había leído. "Yo he escuchado lo que dijo Sergio y ejerció de capitán, fue absolutamente a favor con lo que tiene que ser un capitán conciliador. No hay caso", zanjó después de que el de Camas dijese opinase que "quizá" Piqué no hubiese usad "la mejor manera de expresarse", pero que cada uno era "libre y respetable".