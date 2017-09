Lopetegui: "Es una buena noticia que Diego Costa haya resuelto su futuro profesional"

El seleccionador nacional de España, Julen Lopetegui, consideró "una buena noticia" el fichaje de Diego Costa por el Atlético de Madrid de cara a que el hispano-brasileño "tenga posibilidades de volver" a una convocatoria con la Absoluta.

En este sentido, fue irónico sobre el encuentro que tuvo con el de Lagarto el pasado miércoles en el Wanda Metropolitano y en relación a las informaciones que decían que no le había saludado. "Cuando voy a un palco no me fijo en todas las caras, pero luego hablamos durante casi media hora. No queráis buscar donde no hay", zanjó.