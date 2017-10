Lloris: "Es una buena oportunidad para poner en jaque a uno de los mejores equipos del mundo"

El portero del Tottenham Hotspur Hugo Lloris ha afirmado que este año tienen "más confianza" ante el Real Madrid, al que se enfrentan este martes en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ha asegurado que están ante "una buena oportunidad para poner en jaque a uno de los mejores equipos del mundo".

También ha tenido palabras para su compatriota Karim Benzema. "No tengo que hablar de él, no se lo voy a presentar ahora a mis compañeros. Lleva en el equipo blanco muchos años haciendo un gran trabajo. No es fácil jugar tantos años a este nivel. Y respecto a la selección, no me corresponde hablar de eso en este momento", aseguró en relación a la no convocatoria de Benzema con Francia tras el 'caso Valbuena'.