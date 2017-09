Lete: "No me he puesto de perfil en el caso de Villar, hemos actuado como debíamos"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, dejó claro que no se ha puesto de "perfil" en todo el asunto que ha desembocado en la suspensión cautelar de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la detención de este el pasado mes de julio en una operación contra la corrupción, insistiendo en que "lo mejor" sería que el dirigente dimitiese.

"Como administración, nuestra obligación es cumplir con la ley y eso es lo que prevalece, pero no me he puesto de perfil, hemos actuado como debíamos. Hay un proceso de investigación, los investigados están en dos autos y es lo que hay de momento. Tenemos que transmitir que hay seguridad jurídica y que los procesos judiciales son imparables. He actuado conforme se han iniciado los procedimientos", afirmó Lete en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.