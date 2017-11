Lete: "Hablar de fracaso de la SAD es excesivo, pero hay que avanzar y la línea apunta hacia su liberalización"

El presidente del CSD aboga por su "máxima profesionalización" y que no tengan fines "diferentes a los deportivos"

"La pregunta es SAD sí o no. Si la respuesta fuera negativa, si apostáramos por su liberalización, debemos afrontar cómo hacer la reversión del actual modelo. La línea marcada por los expertos apunta hacia la liberalización de la forma jurídica", señaló en la apertura de la jornada 'Sociedades Anónimas Deportivas: 25 años de vida' promovida por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

José Ramón Lete recordó que el actual modelo "mixto", con una mezcla de SAD y otros clubes que no lo son, no ha sido determinante en la mejora de la salud económica de los últimos años, aunque tampoco "la ha empeorado", aunque subrayó que liberalizar la fórmula "no puede suponer un trato dispar en cuanto a requisitos, controles y garantías para la gestión".