Lemonis: "No me voy de aquí con una sonrisa"

El entrenador del Olympiacos, Takis Lemonis, ha asegurado que tras caer en el Camp Nou frente al FC Barcelona (3-1) no se va "con una sonrisa" del feudo blaugrana aunque sí con la convicción de que su plan le funcionó en cierto modo, si bien el segundo y tercer gol del Barça, que llegaron muy seguidos en el tiempo, les hundió.

"No diría que nos vamos con una sonrisa, pero considero que cuando uno sigue su plan de juego y ves que el plan funciona, normalmente te sientes mejor. Pero no me voy de aquí con una sonrisa", manifestó en rueda de prensa.