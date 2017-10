Larrea: "Los ánimos están muy bien y el grupo está muy unido"

Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró este martes que los ánimos en el vestuario de la selección están "muy bien" y que el "grupo está muy unido" pese a toda la polémica con Gerard Piqué y el recibimiento que le realizó este lunes la afición y que no acabó de entender.

El dirigente dejó claro que el defensa azulgrana seguirá en el equipo "si no tiene ninguna lesión" y que están "encantados de la vida" con su presencia. "El ambiente no está enrarecido en absoluto, eso leo en la prensa, pero no es verdad", zanjó, al tiempo que confirmó que la relación entre Sergio Ramos y Gerard Piqué "está igual que antes" y que no hay "ningún problema" entre ellos.