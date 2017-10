LaLiga asegura que "no había motivo" para el aplazamiento del Barça-Las Palmas

LaLiga ha asegurado que "no había motivo para el aplazamiento" del partido entre el FC Barcelona y la UD Las Palmas en el Camp Nou, después de que tanto los responsables de seguridad del club azulgrana como los Mossos garantizasen la seguridad en una jornada excepcional en la que se han producido incidentes en los colegios electorales por el referéndum de independencia de Catalunya.

"La seguridad del FC Barcelona y los Mossos han garantizado a LaLiga la seguridad de todos los aficionados que asistan a este partido y el normal desarrollo del mismo", reza el organismo en un comunicado. "LaLiga desea insistir en las garantías de seguridad confirmadas por los Mossos durante el día de hoy para la normal celebración del partido por lo que no había motivo para el aplazamiento del mismo", añade.

Además, asegura que durante los últimos días se ha preocupado por informarse de que no hubiese peligro de incidentes el día del encuentro. "LaLiga confirma que ha mantenido contacto permanente con los responsables de seguridad del FC Barcelona y con los Mossos desde hace varios días", indica.

Antes, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confirmaba que habían solicitado a LaLiga el aplazamiento, pero que esta no lo había concedido. Además, le había informado de que en caso de no disputarlo perderían seis puntos, tres por no jugarlo y otros tres por sanción.