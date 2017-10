Kondogbia no podrá jugar contra el Zaragoza por una sanción de 2013 que debía haber cumplido en el Monaco

El centrocampista francés del Valencia, Geoffrey Kondogbia, no podrá disputar la eliminatoria del Copa del Rey contra el Real Zaragoza debido a una sanción que pese sobre él desde hace más de cuatro años y que debería haber cumplido durante su paso por el AS Monaco.

"Debido a que en la temporada 13/14 la RFEF no notificó a la Federación Francesa de Fútbol, tal y como le exige la normativa FIFA, esta sanción de dos partidos del jugador Geoffrey Kondogbia, el futbolista no la cumplió en el AS Mónaco, donde debió hacerlo, y dicha suspensión sigue, por tanto, en vigor", explica el Valencia en un comunicado.