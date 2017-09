Keylor Navas: "Para nosotros siempre es bueno tener al mejor del mundo"

El guardameta costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, recordó que el portugués Cristiano Ronaldo "es un ejemplo" dentro del vestuario y celebró que pueda volver a jugar en el debut este miércoles en la Liga de Campeones ante el APOEL porque para ellos "siempre es bueno tener al mejor del mundo".

"Cristiano es un ejemplo para todos nosotros. A pesar de que él sabe que no va a poder jugar este fin de semana, ha trabajado siempre con intensidad, con ganas y con exigencia. Se entrena el cien por cien y eso es algo que todos tenemos que seguir", señaló Navas este martes en rueda de prensa. "Está muy tranquilo porque cuando le llegue la oportunidad de jugar estará preparado como lo demostró al principio", añadió.

El internacional 'tico' no dudó en alabar a su compañero, entendiendo que es "bueno tener siempre al mejor del mundo" de vuelta en el campo. "Aporta muchísimo. Es bueno para él porque lleva varios partidos sin jugar y es bueno para nosotros", admitió.

Respecto al equipo, los dos empates en LaLiga Santander no parecen preocuparle al portero madridista, ya que ve cómo sus compañeros mantienen una "actitud buena", aunque haya "cosas que corregir". "En el fútbol hay momentos donde, no es que el equipo juegue mal, sino que las cosas no salen como uno quiere. El equipo juega ordenadamente, que es algo importante y nosotros somos los primeros en decir qué cosas se hicieron bien y qué cosas mal", comentó.