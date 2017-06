El exfutbolista del Real Madrid Christian Karembeu calificó de "histórica" la temporada del Real Madrid con la conquista de la Liga y la 'Champions League', tras un año en el que el conjunto blanco ha ido "batiendo récords" y logrando cada una de sus victorias "con confianza y madurez".

Un estadio que quizá no vuelva a pisar con la elástica blanca James Rodríguez, al que el galo describe como un "talento puro" y entiende su deseo de marcharse "para jugar minutos". "Es parte de la industria del fútbol, los futbolistas a veces se quedan y a veces se van. Tendremos que esperar a la nueva temporada", sostuvo.

Acerca de su ex equipo, en cuyas filas ganó tres Copas de Europa (1998, 2000 y 2002), reconoció que acaba la temporada "con una fiesta increíble". "La afición compareció y me vuelvo a Brasil con el deber cumplido. Ver a mis ex compañeros y al Bernabéu lleno es increíble", declaró.