Jugadores del Bayer Leverkusen pagan sus faltas de disciplina con regalos a trabajadores del club

Regalos a trabajadores del club en vez de multas. La curiosa iniciativa con la que el entrenador del Bayer Leverkusen, Heiko Herrlich, ha decidido "condenar" a los futbolistas que incurran en faltas de disciplina ha servido para generar muy buen ambiente en el vestuario, según reveló el delantero del equipo Kevin Volland.

"No se trata simplemente de pagar una multa económica al club, sino de hacer algo por una persona que pertenece a nuestro ámbito más cercano", señaló el deportista de 25 años en una entrevista publicada este miércoles por el diario alemán "Sport Bild".

El Bayer Leverkusen no es único equipo de la Liga alemana que ha optado por una forma original de "castigar" a sus jugadores cuando no se ajustan a las normas del equipo. El mánager del Schalke 04, Christian Heidel, también anunció que los deportistas que no se sometan a la disciplina deberán tomarse un día libre para trabajar en la tienda oficial del club.