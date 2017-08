Juan Domínguez deja el Deportivo: "Me despido del club de mi vida"

El centrocampista español Juan Domínguez deja el Deportivo de la Coruña y pone rumbo al Reus, despidiéndose así del que es el club de su "vida", después de haber jugado "más de 170 partidos con el primer equipo" y haber estado en el club coruñés "doce temporadas".

"Doce temporadas después, tras más de 170 partidos con el primer equipo, me despido del club de mi vida como futbolista profesional. Ahora que nuestros caminos se separan, no podía marcharme sin antes dar las gracias a aquellos que desde el primer día que ingresé en la entidad, procedente del Narón en el 2004, me han ayudado, me han formado como jugador y como persona y me han brindado la oportunidad de dedicarme a lo que más me gusta, jugar al fútbol", explicó este martes el gallego en una rueda de prensa, donde leyó una carta de despedida.