Josico: "Podemos salir con la cabeza alta"

El entrenador del Elche CF, José Joaquín Moreno 'Josico', ha apuntado al término del encuentro en el que su equipo ha caído (3-0) frente al Atlético de Madrid en dieciseisavos de la Copa del Rey, que sus hombres pueden salir "con la cabeza alta" a pesar de la derrota en la que ha afirmado que el primer gol "ha desarmado" a su conjunto.

Josico espera que este choque no trunque las aspiraciones de su plantilla de cara a la Liga. "Esperemos que el partido no nos pase factura. Tengo una base con la que empezar a trabajar y he visto cosas que me gustan y también otras que tengo que trabajar más", concluyó.