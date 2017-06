El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, felicitó a su equipo por tomar ventaja (1-0) ante el Getafe en el 'play-off' final por el ascenso a LaLiga Santander, pensando ya en la vuelta del sábado en el Coliseum, donde pelearán "con la ilusión hasta el final" por estar en Primera División.

"Fue la idea que a veces sale y otras no, con la tensión de este partido no era fácil. Estamos contentos con el resultado a favor pero para nada definitorio. Tenemos una experiencia con el Cádiz que pudimos pasar con este resultado. Vamos con la ilusión hasta el final a Getafe", indicó en declaraciones a Movistar Plus.