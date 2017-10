Jorge Molina: "Que pase siempre lo mismo no es casualidad, quizá nos metemos demasiado atrás"

El delantero del Getafe CF Jorge Molina se mostró crítico con el resultado cosechado por su equipo después la derrota frente al Real Madrid (1-2) en la octava jornada de Liga Santander, destacando que "quizá" los jugadores azulones se meten "demasiado atrás" y acaban dejando escapar los puntos tras competir contra un rival supuestamente superior, como les sucedió contra Barcelona y Sevilla.

"He metido el pie y la he tocado, pero no sé si antes o después que ellos. Lo importante es que ha entrado. No sé si estaba fuera de juego o no", finalizó.