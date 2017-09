Jorge Jesus: "Parar a Messi no es fácil, es un extraterrestre"

El entrenador del Sporting de Portugal, Jorge Jesus, ha asegurado que será difícil "parar" a Leo Messi en el partido de este miércoles ante el FC Barcelona, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, porque "es un extraterrestre", y ha explicado que es "normal" que no les vean como "favoritos" a pesar de jugar en casa.

"Parar a Messi no es fácil, porque él es un extraterrestre. Hay dos, Ronaldo y Messi. Hay dos maneras de pararle: o intentas pararle con un marcaje individual o colectivamente. Donde Messi se siente mejor es parándolo colectivamente porque tiene más espacio. Para hacer un marcaje a Messi tendré dificultad para marcar a otro jugador del Barcelona. Por eso digo que el Barcelona es el mejor equipo del mundo en el juego posicional", declaró en la rueda de prensa previa.

A pesar de jugar en el Estadio José Alvalade, Jorge Jesus entiende que no sean "favoritos". "Es normal que no nos vean como favoritos. El Barcelona es un club con historia. Normalmente es finalista y semifinalista en esta competición. El Sporting está buscando prestigio en Europa. Jugar en la 'Champions' nos da esa posibilidad. Vamos a demostrar que tenemos capacidad para discutir el partido contra los mejores", manifestó.

Además, el preparador luso explicó que el empate ante el Moreirense en la liga portuguesa no afectará al duelo, como tampoco el hecho de que el fin de semana se enfrenten al Oporto. "¿Impacto? ¡Cero! Esta es otra competición. En estos días de entrenamiento no pensamos en más que en el próximo partido. No estamos pensando en el campeonato. Todo el mundo va a ver este partido. Eso es lo importante para nosotros y para los jugadores", concluyó.