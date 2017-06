El hasta ahora director deportivo del Maccabi Tel Aviv, Jordi Cruyff, ha sido designado este miércoles como nuevo técnico del club israelí tras cinco años como rector de la entidad, tras lo cual expresó que siente que es "el momento y el lugar adecuados" para comenzar su "carrera como técnico", y añadió no le preocupan las posibles "comparaciones" con su padre.

"Siempre he sido muy consciente de que cuando me convirtiera en entrenador se generarían algunas comparaciones, pero no es algo que me preocupe", afirmó el hispano-holandés. "Mi experiencia en estos años como director deportivo me ha enseñado a estar únicamente concentrado en trabajar al máximo y dar los pasos correctos", añadió.