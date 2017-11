Jordi Alba: "Es un privilegio compartir vestuario con Isco"

El jugador de la selección española Jordi Alba ha afirmado que está en "un buen momento físico y mental" y cree que tienen equipo para hacer "un buen Mundial" el próximo verano en Rusia, a la vez que alabó a su compañero Isco, que vuelve a la Rosaleda para medirse a Costa Rica este sábado (21:30 h) en un partido amistoso.

Alba ha querido evitar comparaciones con Xavi e Iniesta. "Comparar nunca es bueno. A Isco le conozco desde hace mucho y siempre ha jugado igual. Está muy bien aunque no me gusta verle en el eterno rival, pero aquí le disfrutamos. Estoy encantado con él. Todos tienen buenas palabras hacia él y es un gran privilegio para mí estar aquí con él", comentó.

"Hay gente que lleva más tiempo y otros que han llegado ahora con mucha energía y ganas. Del Bosque me dio la vida pero Julen sabe también transmitirnos esa energía. Ahora hay mucho talento y ojalá podamos hacer un buen Mundial porque en Brasil no dimos la talla y ahora tenemos selección para hacer un campeonato y ganar el Mundial", declaró el canterano de la Masía.

Por otro lado, Alba ha aclarado y zanjado sus últimas declaraciones sobre si jugaba mejor o peor con Neymar. "Yo no he dicho que juego mejor sin Neymar. Al reves, él me ha dado mucho, hemos ganado juntos y es amigo mío. Lo que quería decir es que disfruto mucho con todo el carril para mí. Hemos cambiado el dibujo táctico con la salida de Ney y ahora tengo más espacio para mí", sentenció el lateral azulgrana.