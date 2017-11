Jordi Alba: "Ha sido un error garrafal del árbitro"

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba mostró su indignación con la actuación arbitral en el partido ante el Valencia, y afirmó que el gol fantasma no concedido a Messi fue "un error garrafal del árbitro" y recordó que un error similar el año pasado frente al Betis les pudo "costar el título de Liga".

"Al final lo importante es que hemos podido meter gol. Pero es un error garrafal del árbitro. Todos se equivocan, pero es que lo he visto hasta yo desde el mediocampo. No se puede pasar por esto, ya nos pasó el año pasado contra el Betis, y ese fallo nos pudo costar la Liga", afirmó en declaraciones a Movistar Plus al finalizar el encuentro en Mestalla de la jornada 13 de LaLiga Santander.